В Египте существовала неизвестная развитая цивилизация





Ученые отмечают, что артефактам скорее всего 9300-4000 лет. Захоронения конца неолита располагались близ места Гебель Рамла. В то время климат был влажным и он давал возможность людям выживать благодаря домашнему хозяйству. Они выращивали скот и строили строения, которые во многом напоминали Стоунхендж, информирует enovosty.com





Археологи изучали три кладбища того времени. Им удалось выяснить, что детская смертность была нулевой. Люди доживали примерно до 50 лет.





Обычно было многоженство и детей трех лет считали полноценными членами общества.



