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В Египте существовала неизвестная развитая цивилизация

Международная группа ученых нашла новые удивительные доказательства, которые говорят, что в Египте проживала неизвестная древняя цивилизация. Она жила в Ливийской пустыне до того момента пока не образовалось египетское государство.


Ученые отмечают, что артефактам скорее всего 9300-4000 лет. Захоронения конца неолита располагались близ места Гебель Рамла. В то время климат был влажным и он давал возможность людям выживать благодаря домашнему хозяйству. Они выращивали скот и строили строения, которые во многом напоминали Стоунхендж, информирует enovosty.com.

Археологи изучали три кладбища того времени. Им удалось выяснить, что детская смертность была нулевой. Люди доживали примерно до 50 лет.

Обычно было многоженство и детей трех лет считали полноценными членами общества.
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