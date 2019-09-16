Минчанин убил знакомую и покончил с собой

"По предварительным данным, вечером 15 сентября 59-летний мужчина в одной из квартир дома на улице Рафиева в Минске задушил свою 46-летнюю знакомую. После чего отправил сообщение родственникам о произошедшем и покончил жизнь самоубийством", - рассказали в СК.





Родственники погибшего обратились в милицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.





Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве.