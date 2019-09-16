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Минчанин убил знакомую и покончил с собой

Минчанин убил знакомую и покончил с собой, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По предварительным данным, вечером 15 сентября 59-летний мужчина в одной из квартир дома на улице Рафиева в Минске задушил свою 46-летнюю знакомую. После чего отправил сообщение родственникам о произошедшем и покончил жизнь самоубийством", - рассказали в СК.

Родственники погибшего обратились в милицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве.
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