Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске на подземном паркинге загорелся Mercedes

В Минске на подземном паркинге горел Mercedes, огонь потушили члены добровольной пожарной дружины. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.


Сегодня в 08.28 спасателям поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на подземном паркинге торгового центра по ул. Денисовской. "Хозяйка автомобиля приехала на работу и оставила авто на подземной стоянке. Спустя 20 минут в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Работники МЧС прибыли через считанные минуты после сообщения о происшествии", - рассказали в управлении.

"Однако к этому времени члены добровольной пожарной дружины торгового центра самостоятельно справились с возгоранием при помощи порошковых огнетушителей. Огнем поврежден моторный отсек легкового автомобиля Mercedes-Benz Е270. Огонь не проник в салон транспортного средства", - проинформировали спасатели.

Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru