В Минске на подземном паркинге загорелся Mercedes
В Минске на подземном паркинге горел Mercedes, огонь потушили члены добровольной пожарной дружины. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Сегодня в 08.28 спасателям поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на подземном паркинге торгового центра по ул. Денисовской. "Хозяйка автомобиля приехала на работу и оставила авто на подземной стоянке. Спустя 20 минут в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Работники МЧС прибыли через считанные минуты после сообщения о происшествии", - рассказали в управлении.
"Однако к этому времени члены добровольной пожарной дружины торгового центра самостоятельно справились с возгоранием при помощи порошковых огнетушителей. Огнем поврежден моторный отсек легкового автомобиля Mercedes-Benz Е270. Огонь не проник в салон транспортного средства", - проинформировали спасатели.
Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
13:47 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».