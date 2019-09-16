В Минске на подземном паркинге загорелся Mercedes





Сегодня в 08.28 спасателям поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на подземном паркинге торгового центра по ул. Денисовской. "Хозяйка автомобиля приехала на работу и оставила авто на подземной стоянке. Спустя 20 минут в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Работники МЧС прибыли через считанные минуты после сообщения о происшествии", - рассказали в управлении.





"Однако к этому времени члены добровольной пожарной дружины торгового центра самостоятельно справились с возгоранием при помощи порошковых огнетушителей. Огнем поврежден моторный отсек легкового автомобиля Mercedes-Benz Е270. Огонь не проник в салон транспортного средства", - проинформировали спасатели.





Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.