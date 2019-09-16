Красный уровень опасности - объявлен 17 сентября в юго-восточных районах Гомельской области
Штормовое предупреждение объявлено 17 сентября в юго-восточных районах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Во вторник в юго-восточных районах Гомельской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс - красный уровень опасности)", - проинформировали в Белгидромете.
Красный уровень опасности объявлялся в этом регионе также 15-16 сентября
13:42 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».