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За тройное убийство житель Лунинца осужден на 25 лет лишения свободы - максимум для пенсионеров

16 сентября в Брестском областном суде огласили приговор 67-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве тещи, жены и ее брата.

Суд признал жителя Лунинца в тройном убийстве и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия. Ему назначили максимальный срок для пенсионеров – 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, мужчина обязан возместить 25 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей – сестре убитой женщины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Преступление было совершено 8 марта нынешнего года.

За несколько дней до этого он поссорился с 56-летней женой Галиной. Женщина ушла из их квартиры в Лунинце и уехала к маме в деревню Озерница Лунинецкого района. 8 марта за ней приехал обвиняемый. Между ним и родственниками супруги произошел конфликт — и Василий открыл стрельбу.


Пожилая хозяйка дома погибла после первого выстрела, Галина и ее брат выбежали из дома на улицу. Обвиняемый погнался за ними и стал стрелять во дворе дома. Галина умерла от не менее чем двух огнестрельных ранений, ее брат – от четырех. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову. И выжил.

Стрелка сначала отвезли в больницу в Лунинце, а на следующий день перевезли в военный госпиталь в Минске. Долгое время он находился под наблюдением врачей.

Потерпевшими по уголовному делу выступали двое совершеннолетних сыновей обвиняемого и Галины, а также сестра погибшей.
1reg.by
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