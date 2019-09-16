Суд признал жителя Лунинца в тройном убийстве и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия. Ему назначили максимальный срок для пенсионеров – 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, мужчина обязан возместить 25 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей – сестре убитой женщины.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Преступление было совершено 8 марта нынешнего года.





За несколько дней до этого он поссорился с 56-летней женой Галиной. Женщина ушла из их квартиры в Лунинце и уехала к маме в деревню Озерница Лунинецкого района. 8 марта за ней приехал обвиняемый. Между ним и родственниками супруги произошел конфликт — и Василий открыл стрельбу.









Пожилая хозяйка дома погибла после первого выстрела, Галина и ее брат выбежали из дома на улицу. Обвиняемый погнался за ними и стал стрелять во дворе дома. Галина умерла от не менее чем двух огнестрельных ранений, ее брат – от четырех. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову. И выжил.





Стрелка сначала отвезли в больницу в Лунинце, а на следующий день перевезли в военный госпиталь в Минске. Долгое время он находился под наблюдением врачей.





Потерпевшими по уголовному делу выступали двое совершеннолетних сыновей обвиняемого и Галины, а также сестра погибшей.