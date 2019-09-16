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Самый популярный фильм лета в Минске – «Король Лев». Какой самый ожидаемый осенью?

Самым популярным фильмом лета в столичных кинотеатрах стал диснеевский ремейк старой истории «Король Лев», сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Павел Скалабан.

— В годовом прокате он занимает второе место (лидер — «Мстители. Финал». — Прим. авт.). Следом еще один анимационный фильм — «Тайная жизнь домашних животных – 2». Третье место — у фантастического боевика «Человек-паук: Вдали от дома». В топ-5 также вошли «Однажды… в Голливуде» и «Аладдин». В целом летний период для нашей сети прошел успешно. Сейчас в прокате стартовал хоррор «Оно–2», который зрители ждали с нетерпением. Также на больших экранах — лента «Щегол» по одноименному бестселлеру Донны Тартт, — уточнил П. Скалабан.

Один из самых ожидаемых фильмов осени — «Джокер» с Хоакином Фениксом, который выйдет в прокат 3 октября. Картина вызвала ажиотаж на 76-м Венецианском кинофестивале, где состоялась премьера, а на сеансы выстраивались огромные очереди. Это тот редкий случай, когда основанная на комиксе лента участвовала в кинофестивале такого уровня.


Также этой осенью в кино — семейная фантастика «Малефисента: Владычица тьмы» с Анжелиной Джоли и фантастический хоррор (боевик) «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», которые выйдут во второй половине октября. «Терминатор: Темные судьбы» и анимация «Семейка Аддамс» — с 31 октября. В ноябре сеть «КиноМинска» порадует зрителей фильмами «Доктор Сон», «Ангелы Чарли» и «Холодное Сердце – 2».
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