В Минске молодой человек ножом ударил в сердце прохожего

Криминальная история случилась вечером 1 сентября в поселке Мачулищи Минского района. Потерпевший вместе с друзьями гулял на улице, когда к ним подбежал незнакомец и агрессивно начал задавать один и тот же вопрос, известный поклонникам футбола: «за кого гоняете?»





В компании была девушка, поэтому ради ее безопасности 18-летний житель поселка Гатово попросил прохожего успокоиться и «держать дистанцию». Однако тот его не послушал.





— Подозреваемый отбежал к своему товарищу, стоявшему на противоположной стороне дороги, насильно отобрал у него нож (тот не хотел давать орудие) и ранил потерпевшего в область сердца, — рассказали в ГУБОПиК МВД Беларуси.





Парень, причинивший ножевое ранение, и его товарищ попытались скрыться с места происшествия на такси, однако в течение часа были задержаны в Минске по ориентировке. За это время парни договорились дать ложные показания и спрятали нож в салоне автомобиля.









Несмотря на лжеверсию, оперативники восстановили картину произошедшего и собрали необходимые доказательства вины подозреваемого.





Сейчас молодой человек водворен в ИВС. Он проверяется на причастность к совершению иных преступлений. В ГУБОПиК добавили, что подследственный является представителем околофутбольного движения.



