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В Минске молодой человек ножом ударил в сердце прохожего

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили и задержали 22-летнего минчанина, который подозревается в нанесении ножевого ранения прохожему. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство), сообщает столичная милиция.

Криминальная история случилась вечером 1 сентября в поселке Мачулищи Минского района. Потерпевший вместе с друзьями гулял на улице, когда к ним подбежал незнакомец и агрессивно начал задавать один и тот же вопрос, известный поклонникам футбола: «за кого гоняете?»

В компании была девушка, поэтому ради ее безопасности 18-летний житель поселка Гатово попросил прохожего успокоиться и «держать дистанцию». Однако тот его не послушал.

— Подозреваемый отбежал к своему товарищу, стоявшему на противоположной стороне дороги, насильно отобрал у него нож (тот не хотел давать орудие) и ранил потерпевшего в область сердца, — рассказали в ГУБОПиК МВД Беларуси.

Парень, причинивший ножевое ранение, и его товарищ попытались скрыться с места происшествия на такси, однако в течение часа были задержаны в Минске по ориентировке. За это время парни договорились дать ложные показания и спрятали нож в салоне автомобиля.


Несмотря на лжеверсию, оперативники восстановили картину произошедшего и собрали необходимые доказательства вины подозреваемого.

Сейчас молодой человек водворен в ИВС. Он проверяется на причастность к совершению иных преступлений. В ГУБОПиК добавили, что подследственный является представителем околофутбольного движения.
NN.by
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