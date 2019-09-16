В Минске молодой человек ножом ударил в сердце прохожего
Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили и задержали 22-летнего минчанина, который подозревается в нанесении ножевого ранения прохожему. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство), сообщает столичная милиция.
Криминальная история случилась вечером 1 сентября в поселке Мачулищи Минского района. Потерпевший вместе с друзьями гулял на улице, когда к ним подбежал незнакомец и агрессивно начал задавать один и тот же вопрос, известный поклонникам футбола: «за кого гоняете?»
В компании была девушка, поэтому ради ее безопасности 18-летний житель поселка Гатово попросил прохожего успокоиться и «держать дистанцию». Однако тот его не послушал.
— Подозреваемый отбежал к своему товарищу, стоявшему на противоположной стороне дороги, насильно отобрал у него нож (тот не хотел давать орудие) и ранил потерпевшего в область сердца, — рассказали в ГУБОПиК МВД Беларуси.
Парень, причинивший ножевое ранение, и его товарищ попытались скрыться с места происшествия на такси, однако в течение часа были задержаны в Минске по ориентировке. За это время парни договорились дать ложные показания и спрятали нож в салоне автомобиля.
Несмотря на лжеверсию, оперативники восстановили картину произошедшего и собрали необходимые доказательства вины подозреваемого.
Сейчас молодой человек водворен в ИВС. Он проверяется на причастность к совершению иных преступлений. В ГУБОПиК добавили, что подследственный является представителем околофутбольного движения.
13:04 16/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».