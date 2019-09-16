В Минске эвакуировали школу
Более 1300 учеников и учителей были эвакуированы в понедельник утром из одной столичной школы из-за пожара, об этом ЧП сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Возгорание произошло 16 сентября, около 10 часов утра сообщение о пожаре в средней школе №84 по улице Пономарева поступило на пульт МЧС. В здании сработала пожарная сигнализация, которая автоматически послала сигнал о помощи спасателям.
Еще до приезда работников МЧС администрация школы эвакуировала из здания 53 класса. В числе спасенных – 1250 детей и 100 сотрудников учебного заведения. Прибыв на место ЧП, спасатели выяснили, что в электрощитовой на первом этаже здания оплавилась изоляция электропроводки.
Помощь спасателей в тушении огня не понадобилась, поскольку электропроводка потухла сама. По предварительной версии, возгорание было вызвано коротким замыканием. Никто из учеников и учителей не пострадал.
11:50 16/09/2019
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