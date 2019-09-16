За что конкретно будут платить "антивзяточным" информаторам

Физлицо получит вознаграждение за:





информацию, предметы и документы, способствовавшие выявлению коррупционного преступления;

сведения о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное преступление;

информацию о том, где деньги или другое «коррупционное» имущество;

другие данные, которые помогают предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупционным преступлением.





Деньги не дадут, если информатор:





военнослужащий или сотрудник (работник) госорганов и других организаций, которые борются с коррупцией или участвуют в этой борьбе с коррупцией;

физлицо, которое содействует в выявлении, пресечении, раскрытии или расследовании коррупционного преступления, в совершении которого оно участвовало;

участник уголовного процесса, который предоставил «антикоррупционную» информацию при выполнении обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в ходе следственных действий.









Механизм назначения премии таков. Деньги дают по решению руководителя органа прокуратуры. Оно принимается по ходатайству органа уголовного преследования. Делается это при передаче уголовного дела для направления в суд или по материалам проверки.





Размер вознаграждения зависит от тяжести коррупционного преступления, которое выявили, пресекли, раскрыли и т. п. Если это тяжкое или особо тяжкое преступление, то дадут до 50 базовых величин (на данный момент это 1275 рублей), если менее тяжкое — 30 базовых (765 рублей). Могут еще дать нечто вроде «командировочных», то есть компенсировать расходы, которые понес информатор. Это может составлять до 10 базовых величин (255 рублей). Но для этого нужны документы, подтверждающие расходы.









«Призовой фонд» для информаторов ограничен бюджетными средствами, которые выделяются на содержание органов прокуратуры. Вознаграждение перечислят в течение года.





Примерно такая же премия была предусмотрена и раньше. Постановление об этом подписывал Андрей Кобяков (тогда премьер-министр) в 2016 году. Но в старом документе, например, не было сказано, что вознаграждение дают в течение года.



