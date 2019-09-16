Под Минском показалось идеальное солнечное гало

Астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке, где и зафиксировал это атмосферное явление.

— Солнечное гало в настоящее время года — не такая уж редкость. Ясная погода сопровождается невысокими температурами, благодаря чему в атмосфере образуется большое число ледяных кристаллов, которые в свете солнца преломляют свет, — отмечает Андрей Лейчик.