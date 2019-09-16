— Надо посмотреть, как это будет работать. Мы можем опасаться, но я не думаю… Честно скажу: не так у нас много в стране аспирантов.





По словам председателя Госкомнауки, количество аспирантов ежегодно растет на 10−12%, увеличивается и количество бюджетных мест — особенно в технических направлениях.





Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был подписан Александром Лукашенко 24 июля. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.

