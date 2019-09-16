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Полиция оштрафовала Собчак за езду в катафалке

Популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила, что получила штраф после поездки с супругом режиссером Константином Богомоловым на катафалке после бракосочетания. Об этом Собчак написала в своем инстаграме, сопроводив послание фотографией в салоне ритуального транспорта, сообщает Autonews.



"Ну и отдельное спасибо ДПС которые, оштрафовав, подарили нам уникальное, сорокинское: "ехали непристегнутые на месте гроба", - поделилась ведущая.

Согласно ст. 12.6 КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей (около 25 манатов - ред.). На штраф действует скидка 50% при своевременной оплате.


Саму поездку по Москве в катафалке с открытым багажником Собчак объяснила необходимостью дышать в салоне необычного транспорта. "А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим!", - написала она в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября Собчак после бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым уехала вместе с супругом, погрузившись в черный катафалк, украшенный красными цветами и надписью: "Пока смерть не разлучит нас". 

Вскоре в Сети появились многочисленные видео, на которых у катафалка прямо в движении открыт багажник, при этом молодые находятся в этот момент в автомобиле. На некоторых кадрах можно рассмотреть только белоснежное платье невесты, а на других — как Собчак машет из салона, придерживаясь одной рукой за красную бахрому. Также на кадрах видно, как водитель катафалка управляет транспортом левой рукой, а правой — набирает сообщение на смартфоне.
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