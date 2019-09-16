Костевич рассказала об электронных трудовых книжках

«Электронный учет трудовой деятельности хорош для человека, потому что вся трудовая деятельность сохраняется. Чернила не выгорают и бумага не затирается. Мы обезопасим человека от недобросовестного работодателя, когда мы видим: при формировании пенсионных прав мы не можем найти документы по трудовой деятельности человека. Для нанимателя это тоже очень важный, положительный, на мой момент шаг, потому что упрощается ведение документооборота, это все стандартизировано и это все более дисциплинированно и аккуратно со стороны ведения делопроизводства по трудовой деятельности человека», — рассказала Ирина Костевич.





По ее словам, первый шаг в этом направлении был сделан в 2003 году. Второй и очень важный правительство совершило в прошлом году, оцифровав перечень профессий и должностей рабочих и служащих.









«В 2018 году было принято постановление правительства о внесении изменений в персонифицированный учет. Что он дал? Мы расширили вот эти поля для заполнения, которые есть в трудовой книжке. Это еще один шаг для автоматизации учета. Мы теперь будем иметь наименования профессий и должностей служащих. И эти наименования будут оцифрованы. Появится такая информация: работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Это октябрь текущего года. Эта информация в октябре текущего года в персонифицированный учет. Таким образом трудовая деятельность человека расширится информационно и это будем говорить, что фрагмент трудовой деятельности будет оцифрован», — добавила она.



