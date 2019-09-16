Раскрыт механизм развития смертельной стадии рака

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress





Исследователи выяснили, что злокачественные клетки предпочитают перемещаться по широким, а не узким пространствам в межклеточном матриксе. Расход энергии и метаболизм оказались важными факторами в формировании метастазов, то есть вторичных опухолевых очагов. Открытие помогло ученым спрогнозировать, по каким путям будут мигрировать клетки, и составить карты их движения.









При прогрессировании рака внеклеточный матрикс становится дезорганизованным, образуются поры и узкие каналы шириной от трех до 30 микрометров. Как только каналы или микротреки формируются одними опухолевыми клетками, другие клетки используют их для быстрого распространения. Это объясняет, почему ингибиторы матриксных металлопротеиназ не всегда эффективны против метастазирования, когда рак переходит в последнюю стадию. Понимание механизмов перемещения клеток через микротреки должно помочь в разработке новых методов терапии.





Матриксными металлопротеиназами называют белки, которые играют решающую роль в ангиогенезе (образовании новых сосудов), миграции и делении клеток, программируемой клеточной смерти (апоптозе) и других процессах.