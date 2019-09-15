В Гомеле на празднике сбежал бык

Инцидент произошел 13 сентября во время подготовки к праздничным мероприятиям около Ледового Дворца. Очевидцы засняли, как молодой бычок, привезенный для выставки, при разгрузке машины вырвался у рабочих и отправился гулять по пустырю.