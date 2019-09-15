В Гомеле на празднике сбежал бык
Инцидент произошел 13 сентября во время подготовки к праздничным мероприятиям около Ледового Дворца. Очевидцы засняли, как молодой бычок, привезенный для выставки, при разгрузке машины вырвался у рабочих и отправился гулять по пустырю.
Видео опубликовано в группе ЧП-Беларусь.
16:57 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».