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Это провал: Новейший российский военный спутник развалился на куски в космосе

Согласно выводам специалистов, российский военный космический аппарат «Космос-2521» больше не выполняет свои функции.

Как сообщил N2YO.com, космический аппарат «Космос-2521» распался на куски и в настоящий момент не находится на орбите Земли, информирует enovosty.com/news.

Последний раз аппарат наблюдали в ночь на 12 сентября: тогда апогей его орбиты был равен 126 километрам.

Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2519» провели в 2017 году. В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат «Космос-2521». Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.


В октябре 2017 года стало известно о завершении миссии «Космос-2521»: спутник возвратился к аппарату «Космос-2519». В 2018 году СМИ писали о том, что «Космос-2521» удаляется от спутника «Космос-2519».

Эксперты называют «Космос-2521» спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.
Источник: Naked Sceince
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