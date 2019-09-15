Это провал: Новейший российский военный спутник развалился на куски в космосе
Согласно выводам специалистов, российский военный космический аппарат «Космос-2521» больше не выполняет свои функции.
Как сообщил N2YO.com, космический аппарат «Космос-2521» распался на куски и в настоящий момент не находится на орбите Земли, информирует enovosty.com/news.
Последний раз аппарат наблюдали в ночь на 12 сентября: тогда апогей его орбиты был равен 126 километрам.
Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2519» провели в 2017 году. В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат «Космос-2521». Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.
В октябре 2017 года стало известно о завершении миссии «Космос-2521»: спутник возвратился к аппарату «Космос-2519». В 2018 году СМИ писали о том, что «Космос-2521» удаляется от спутника «Космос-2519».
Эксперты называют «Космос-2521» спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.
Источник: Naked Sceince
16:48 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».