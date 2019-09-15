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Минск продолжает строиться: вблизи метро «Автозаводская» появится район многоэтажек

Проект детального планирования территории в районе станции метро «Автозаводская» в Минске, к северу от Партизанского проспекта, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, в настоящее время эта территория занята «малоценной жилой усадебной и многоквартирной застройкой барачного типа с низкими показатели использования, несовместимыми с градостроительной значимостью занимаемых территорий». 

Генеральный план Минска определил этому району перспективное будущее. Частные дома и бараки снесут. На их месте будут сформированы два жилых микрорайона с высокоплотной застройкой. 

Планом проекта предусмотрена также реконструкция и капитальный ремонт зданий, стоящих вдоль Партизанского проспекта, модернизация и реконструкция, благоустройство и озеленение территорий возле домов, обустройство машиномест. 


На месте частого сектора будет возведен новый многоэтажный район, где также будут детские сады, школа, поликлиника, общественные зоны, многофункциональные комплексы и автостоянки. Новостройка займет территорию в 75 гектаров в границах улиц Челюскинцев – Омельянюка – Одесской – 2-й Пржевальского – Ушакова – Котовского. 

Согласно плану застройки, первые этажи жилых домов вдоль улиц Радиальной, Котовского, Пржевальского и Ушакова отведутся под общественные функции. Дома в новом микрорайоне будут высотой от 5 до 19 этажей. Здесь также возникнут наземные и подземные паркинги. 

Район находится рядом со станцией метро «Автозаводская», тянется вдоль одной из основных минских магистралей – Партизанского проспекта, поэтому считается перспективным и коммерчески привлекательным для общественной и жилой многоквартирной застройки. 
Источник: 1prof.by
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