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В Германии протестировали двухместное воздушное такси

Впервые в крупном европейском городе прошел демонстрационный полет волокоптера-такси. В будущем планируется переход с ручного на автономное управление.


На юге Германии 14 сентября успешно прошел демонстрационный полет двухместного беспилотника – волокоптера. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс (Jan-Hendrik Boelens), пишет «Немецкая волна».

Полет стал первым, совершенным в крупном европейском городе. Волокоптер-такси, который приводят в движение электрические двигатели, был в воздухе около музея Mercedes-Benz четыре минуты. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.


Председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус (Ola Källenius), присутствовавший на мероприятии, выразил убежденность в том, что волокоптер-такси поможет решить проблему пробок. Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека. Глава компании Volocopter Флориан Ройтер (Florian Reuter) рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров как такси.
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