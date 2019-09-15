В Германии протестировали двухместное воздушное такси





На юге Германии 14 сентября успешно прошел демонстрационный полет двухместного беспилотника – волокоптера. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс (Jan-Hendrik Boelens), пишет «Немецкая волна»





Полет стал первым, совершенным в крупном европейском городе. Волокоптер-такси, который приводят в движение электрические двигатели, был в воздухе около музея Mercedes-Benz четыре минуты. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.







