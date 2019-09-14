Из британского дворца украли золотой унитаз стоимостью 1 млн евро

Унитаз изготовлен из золота 750 пробы и стоит более миллиона евро, пишет meduza.io со ссылкой на иностранные СМИ.





В полиции полагают, что в похищении произведения искусства участвовали несколько человек. Одного из подозреваемых уже задержали.





Золотой унитаз впервые выставили в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Творческий метод создателя этого объекта — ирония над традиционными культурными образами и практиками.









Эту работу Маурицио Каттелан назвал "Америка". Унитаз функционирует, каждый желающий может его использовать по назначению. Собственно, это и сделали около 100 тысяч человек после выставления экспоната в музее.





В Бленхеймский дворец "Америку" привезли в рамках персональной выставки Каттелан. Дворец является родовой резиденцией герцогов Мальборо, где родился Уинстон Черчилль.