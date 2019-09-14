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Из британского дворца украли золотой унитаз стоимостью 1 млн евро

В Британии из Бленхеймского дворца украли золотой унитаз — работу современного итальянского художника Маурицио Каттелана.


Унитаз изготовлен из золота 750 пробы и стоит более миллиона евро, пишет meduza.io со ссылкой на иностранные СМИ.

В полиции полагают, что в похищении произведения искусства участвовали несколько человек. Одного из подозреваемых уже задержали.

Золотой унитаз впервые выставили в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Творческий метод создателя этого объекта — ирония над традиционными культурными образами и практиками.


Эту работу Маурицио Каттелан назвал "Америка". Унитаз функционирует, каждый желающий может его использовать по назначению. Собственно, это и сделали около 100 тысяч человек после выставления экспоната в музее.

В Бленхеймский дворец "Америку" привезли в рамках персональной выставки Каттелан. Дворец является родовой резиденцией герцогов Мальборо, где родился Уинстон Черчилль.
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