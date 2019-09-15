



«Слегла с вирусом - высокая температура, горло болит, кашель. Пластом лежу. Когда сдавала анализы в первый день, услышала в лаборатории, что китайцы завезли что-то типа гриппа», - два дня назад в редакцию поступила такая тревожная информация.





- Сейчас наш мониторинг гриппа не выявляет. Инфекции могут быть разные, некоторые очень тяжело протекают. Но подъема заболеваемости сейчас нет, - успокоила Вероника Высоцкая, завотделением иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».





Пик гриппа ждут традиционно в конце января - начале февраля. А вот прививаться от него начнем совсем скоро - к началу октября.





- В этом сезоне планируем охватить вакцинацией около 40% населения. Все вакцины зарегистрированы, хорошо известные, они используются у нас последние несколько лет, - рассказала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. - За счет средств республиканского и местного бюджета закуплена российская вакцина «Гриппол +» (ею будут прививать всех, кому положена бесплатная вакцинация. - Ред.). Предприятия сами выбирают, какой вакциной прививать своих сотрудников.









Тот, кто прививается сам на платной основе, тоже может сам делать выбор в пользу французской, нидерландской или российской вакцины. По сути, все они направлены против тех вирусов гриппа, которые, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будут циркулировать в предстоящем сезоне. Обычно в феврале ВОЗ анализирует, какие вирусы циркулировали в предыдущем сезоне, как они себя вели и как реагировали на вакцины. На основании этого анализа даются рекомендации по внесению изменений в состав вакцин.





- В этом году ВОЗ впервые за долгое время сделала большую паузу и не сразу смогла дать рекомендации по составу вакцин. Дело в том, что вирусы гриппа циркулируют, встречаются с иммунной прослойкой, сформировавшейся у населения, постоянно изменяются и мутируют, пытаются ускользнуть от иммунной защиты, - объяснила Наталья Шмелева, руководитель Национального центра по гриппу РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. - Появились измененные варианты вирусов гриппа Н1N1,H3N2 (предполагается, что в этом сезоны будут циркулировать вирусы, подобные им). В процессе циркуляции они претерпели ряд антигенных изменений, произошли мутации, и вакцина, которая применялась в прошлом году, в нынешнем будет не эффективна. Специалисты ВОЗ долгое время не могли определиться, кой штамм лучше использовать в составе вакцины.





В итоге ВОЗ дала рекомендации по замене компонентов, и в этом году нас будут прививать обновленными вакцинами. Кстати, в Беларуси своя вакцина не производится из экономических соображений. Чтобы производство окупилось, надо выходить на другие рынки, а они уже заняты. Делать это только для собственных нужд - очень дорогое удовольствие. Для бесплатной вакцинации групп риска в Беларуси закупается на условиях тендера порядка 1,5 млн доз вакцин от гриппа. Стоимость одной дозы «Гриппол+» - от 1,5 до 2 рублей.