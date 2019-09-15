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Минские байкеры-гусары произвели фурор в Европе

Роликом на своих страницах уже поделились более 300 человек из разных стран.

17 тысяч человек со всего мира посмотрели видео минской мастерской «Steel Legacy» («Стальное наследие») с мотоциклистами в гусарских доспехах Речи Посполитой первой половины XVII века, пишет сайт телеканала «Белсата».

Видео «Рыцари дорог» появилась в «Фейсбуке» в среду – накануне годовщины битвы под Веной. На нем видны два мотоциклиста в копиях гусарских доспехов с характерными крыльями.

Роликом на своих страницах уже поделились более 300 человек из разных стран.


«Простите, вы не видели здесь турок?», – пошутил итальянский пользователь Яри Версари.

«Вот так мы отмечаем годовщину освобождения Вены», – добавил другой его соотечественник.

Наибольший интерес фильм вызвал у поляков.

«Экстравагантно, но насколько же эффектно», — прокомментировал видео Михал Травицкий из-под Гданьска.

«Хорошим было бы такое сопровождение президента на «Соколах» или «Юнаках» [Марки польских мотоциклов. – Прим.], – написал Томаш Вольский из Варшавы.

Авторы ролика с гусарами в разговоре с журналистами рассказали, что занимаются изготовлением доспехом на заказ. Костюмы мотоциклистов с видео не предназначены, однако, для байкеров – его записали во время разрешенного мероприятия.

«В этих доспехах не предусмотрены необходимые элементы защиты мотоциклиста, – говорит платнер БИЮКонстантин ДударевБ/иЮ. – Это видео было снято давно в связи с каким-то мероприятием. Мы опубликовали его как контент нашей страницы в «Фейсбуке» – и как рекламу конечно».

По словам Дударева, спрос на такие доспехи в Беларуси и мире небольшой, но есть.

«Это очень узкий профиль», – говорит специалист.

Чтобы сделать доспехи как на видео, потребуется минимум полгода – при условии, что мастер будет заниматься исключительно этим заказом.
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