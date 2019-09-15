Минские байкеры-гусары произвели фурор в Европе

17 тысяч человек со всего мира посмотрели видео минской мастерской «Steel Legacy» («Стальное наследие») с мотоциклистами в гусарских доспехах Речи Посполитой первой половины XVII века, пишет сайт телеканала «Белсата».





Видео «Рыцари дорог» появилась в «Фейсбуке» в среду – накануне годовщины битвы под Веной. На нем видны два мотоциклиста в копиях гусарских доспехов с характерными крыльями.



