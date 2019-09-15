В Бресте мужчина в одних трусах гулял по крыше Дома Правосудия. Зачем?
В Бресте мужчина оголился до трусов и носков и залез на крышу Дома правосудия. Его сфотографировали очевидцы — и снимок быстро разошелся по социальным сетям. Говорят, эту живописную картину местные жители наблюдали в пятницу 13-го (!).
Здание находится на проспекте Машерова. Как мужчина оказался на крыше (это режимный объект с пропускной системой) и, главное, зачем — никто не знает. СМИ догадываются, что, возможно, он вышел покурить, или позагорать, или кому-то проспорил.
Источник: kyky.org
13:29 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».