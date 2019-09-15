Но вряд ли стоит особенно радоваться заявлению президента Беларуси, о том, что он «на стороне людей». Во-первых, это же просто чудо дипломатии! О каких вообще людях идёт речь? Лемешевский, Фесикова, Лис, Мазько – они все люди, но на чьей именно стороне президент?





Во-вторых, ничего конкретного Лукашенко так и не пообещал. Только дал понять, что дело принимает направление сугубо по его указке.





«Мы начинаем вычищать, вымывать страну, и на тебе – ложка дегтя. Поэтому я видел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом. Когда поняли, что Президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек».





Да, надо понимать, что вопрос президенту задали на праздновании тысячелетия Бреста, и Лукашенко вынужден был говорить мягко и выглядеть максимально лояльно по отношению ко всем окружающим. Но что, по его мнению, должно быть дальше с заводом, так и не ясно.









Пустая демагогия: и экспертизу местному населению надо дать провести, и только оно, собственно будет решать, быть ли заводу, но не разобравшись в ситуации, махать мечом неприемлемо, а сам проект завода был, в общем, хорошим.





Но активные жительницы и жители уже давно всё решили! Они против запуска завода протестуют каждое воскресенье, они пишут письма, собирают подписи и ведут круглосуточную вахту около завода. Да брестских голубей раскормили так, что они уже летать скоро не смогут, а Лукашенко с улыбкой на лице говорит про местных, что «только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод».





Мне кажется, это самое настоящее издевательство. И очень напоминает многие другие истории, когда по социально важным вопросам решения не принимаются годами и даже десятилетиями (Закон о противодействии домашнему насилию не могли разработать почти двадцать лет – всё изучали документы), а по вопросам, которые интересны собственно властям, всё решается крайне быстро (достаточно вспомнить так называемый Декрет о тунеядстве).





То, что президент продолжает говорить только общие фразы – это скорее плохой знак, чем хороший. Это либо значит, что окончательного решения у него пока нет, либо (что более вероятно), всё давно решено, но говорить об этом вслух он пока не хочет, чтобы не накалять обстановку.









Выборы, снова же, достаточно скоро, да и новый кредит, может, у ЕС попросим. Так что надо создавать видимость либерализации, видимость того, что местные жители могут повлиять на решен властей. Но эта видимость должна быть максимально абстрактной и расплывчатой, чтобы потом в случае чего ни президента, ни его подчинённых не могли обвинить во лжи.





Эту игру в доброго барина, который якобы не знал о том, что творится у него под носом, мы много раз видели. Давно уже не впечатляет. Людям, которые выступают против завода, не нужны все эти игры – им нужён чёткий ответ на вопрос: «Что будет с заводом?».





Письменно и по пунктам, пожалуйста. И с подписью и печатью в конце документа.