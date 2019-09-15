Здания бывшего санатория «Жемчужный» в Пинске ушли с молотка за 200 тысяч рублей
Комплекс строений, где ранее функционировал профилакторий «Жемчужный», продан за более чем 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту pinsknews.byсообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу Беларуси.
Интересно, что профилакторий, расположенный в микрорайоне Козляковичи в Пинске, неоднократно выставлялся на торги, в том числе за базовую величину. Наконец, объект нашел своего покупателя. На недавних торгах начальная цена лота, равная 31 базовой величине, выросла в 267 раз и составила 211 221 рубль.
Новый собственник взял на себя обязательства по развитию приобретенного объекта. Не менее 5 лет недвижимость должна использоваться под цели предпринимательской деятельности.
13:32 15/09/2019
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