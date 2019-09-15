ЧП в мозырском отделении «Газпрома»: на электрика упала опора ЛЭП, он погиб
Вчера на мозырском участке ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» произошла смертельная трагедия: на электрика упала железобетонная опора ЛЭП.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA Lite, электрик Молодечненского УБР (управление буровых работ) работал, когда на него опала опора, строительство которой сейчас ведется. По предварительной информации, порвались подъемные стропы.
На место происшествия прибыло все начальство организации. Официальной информации по данному ЧП не поступало.
12:44 15/09/2019
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