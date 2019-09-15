Специалисты в области кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в SIM-картах, позволяющую с помощью SMS взломать практически любой смартфон и следить за его владельцем.

В зоне риска находятся обладатели устройств от Apple, ZTE, Motorola, Samsung, Google, HUAWEI и других компаний. Эксперты говорят, что это самый изощрённый тип атаки, из когда-либо существовавших в мобильных сетях, пишет 4pda.ru. Уязвимость, получившая название SimJacker, находится в программном обеспечении SIMalliance Toolbox Browser (S@T Browser), встроенном в большинство SIM-карт, которые используются мобильными операторами как минимум в 30 странах мира.





Злоумышленники могут прибегнуть к ней независимо от марки устройства жертвы. По словам специалистов, этот эксплойт успешно используется хакерами последние несколько лет. Они зафиксировали реальные атаки на устройства практически всех производителей, включая Apple, Samsung, Google, HUAWEI и других. Взлому подвержены даже гаджеты интернета вещей с SIM-картами.







