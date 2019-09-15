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На Гомельщине объявили красный уровень опасности

От сильного ветра до высокой опасности пожаров – такие прогнозы погоды на ближайшие дни сделали белорусские метеорологи.

По данным Белгидромета, днем 15 сентября в отдельных районах Беларуси, а 16 сентября на большей части территории ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, передает "Белсат".

А в юго-восточных районах Гомельской области в эти же дни ожидается чрезвычайная вероятность пожаров – красный уровень опасности.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
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