На Гомельщине объявили красный уровень опасности

По данным Белгидромета, днем 15 сентября в отдельных районах Беларуси, а 16 сентября на большей части территории ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, передает "Белсат"





А в юго-восточных районах Гомельской области в эти же дни ожидается чрезвычайная вероятность пожаров – красный уровень опасности.