В России четыре человека погибли, отравившись картофельным газом
Вечером 14 сентября в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области нашли тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка. По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.
Это не первый случай смертельного отравления людей картофельным газом. Например, в 2013 году в Татарстане так погибла семья из четырех человек: 42-летний мужчина, его 38-летняя жена, 18-летний сын и 63-летняя теща. В ходе следствия выяснилось, что все члены семьи по очереди спускались в подвал, где лежала картошка. Сгнивший картофель выделял метан. К тому моменту, как в подвал пришли люди, концентрация газа стала критической.
09:33 15/09/2019
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