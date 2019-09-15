Wargaming в Минске масштабно празднует День танкиста
На сцене в рамках Дня танкиста выступят известные российские, украинские и белорусские музыканты, а хедлайнер приедет из далекой Калифорнии.
«Wargaming Fest: День танкиста» — это крупнейший в Европе семейный фестиваль на родине World of Tanks, в Беларуси . Это международный праздник, который объединяет фанатов игр Wargaming со всего мира.
Большой бесплатный праздник с именитыми артистами, угощениями и многочисленными развлечениями проходит в парке Победы не первый год: на мероприятие съезжаются сотни тысяч человек, посетить его могут все желающие.
По словам организаторов, здесь найдутся развлечения для всей семьи (включая самых юных гостей), будут работать внушительная игровая зона и большой фуд-корт.
На сцене в рамках Дня танкиста выступят известные российские, украинские и белорусские музыканты, а хедлайнер приедет из далекой Калифорнии: посетителей ждут выступления групп "Звери", "Вопли Видоплясова" и The Offspring.
09:07 15/09/2019
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