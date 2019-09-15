



10 июля облсуд признал 45-летнего Шевченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-3 УК (участие гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон) и приговорил его к 2 годам лишения свободы.





По данным следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый на стороне самопровозглашенной ДНР участвовал в вооруженном конфликте с Вооруженными Силами Украины, был ранен и награждался медалями. Согласно базе данных украинского сайта «Миротворец», Вадим Шевченко принимал участие в боевых действиях в составе 3-й роты 9-го полка Морской пехоты ДНР, находился в поселках Безыменное и Новоазовск и имел позывной «Ветерок».





В своей жалобе Шевченко отметил, что полностью признает вину, раскаивается, не оспаривает квалификацию совершенного им преступления, однако не согласен с наказанием, которое просил суд второй инстанции заменить на ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, так называемая «домашняя химия».









Акцент в своей жалобе Шевченко сделал на то, что он активно сотрудничал со следствием, не нанес ущерба Беларуси, в январе текущего года женился, как ИП открыл парикмахерскую и бесплатно оказывал услуги ветеранам Великой Отечественной войны. Что касается участия в боевых действиях на востоке Украины, то, по его словам, он воевал не за деньги, а за идею и справедливость. Мужчина утверждал, что в ДНР у него родился ребенок. «Я защищал своего сына от карателей!», — указал он в жалобе.





Выступившая представитель Генпрокуратуры Елена Демко сказала, что суд обоснованно избрал такой вид наказания как лишение свободы, «поскольку Шевченко ранее судимости не имел, но этот факт из его биографии не убрать».





«На протяжении достаточно длительного времени он участвовал в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства. Довод, что на территории самопровозглашенной республики у него есть малолетний ребенок, не подтверждается материалами уголовного дела. На протяжении всего предварительного следствия Шевченко указывал на наличие у него совершеннолетней дочери, которая проживает в Березе. Ни о каком мальчике, который якобы остался с матерью в Украине, документов нет. Что касается его гуманитарной помощи, то о ней тоже нет никаких сведений. Напротив, просматривается его активное участие [в боевых действиях] поскольку он награжден какими-то медалями на территории той республики и имеет ранения, на что имеется заключение судебно-медицинской экспертизы. Обращаю ваше внимание на изворотливость ого человека. В ходе предварительного следствия он указывает, что изменил жизнь, вступил в брак и вдруг в апелляционной жалобе он заявляет, что этот брак фиктивный, был заключен, потому что органы предварительного следствия сказали ему, что выпустят под подписку о невыезде, что и было, он с февраля находился под подпиской. Это характеризует его как достаточно изворотливого человек. Суд первой инстанции, видя его воочию, избрал тот вида наказания, который будет способствовать его исправлению», — сказала Демко, предложив высшей инстанции оставить приговор без изменений, а апелляционные жалобы без удостоверения.









Верховный суд своим определением поддержал позицию прокуратуры. Приговор вступил в законную силу.





Напомним, Шевченко не первый из граждан Беларуси, кто ответил по закону за участие в чужой войне. Ранее по ст. ст.361-3 УК осудили Алексея Ершова из Постав, Виталия Митрофанова из Речицы (оба получили по 2 года домашней химии"), Виталия Котлобая из Гомеля и Ивана Ярового из Круглого (по 2 года лишения свободы)











