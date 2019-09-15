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Собчак и Богомолов перед венчанием письменно раскаялись в безнравственных поступках, заявляют в РПЦ

В Русской православной церкви предприняли попытку успокоить тех, кто был возмущён венчанием Ксении Собчак и Константина Богомолова, которое состоялось накануне.

Фото РИА Новости

Поводом для возмущения пользователей Интернета были прежние поступки новобрачных, в частности перформанс Собчак, когда она приклеила бороду и облачилась в одеяние священнослужителя.

"Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни", - написал в субботу в своём телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Кроме того, добавил он, вступающие в церковный брак "письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности", а также подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь.


Что касается дальнейшей жизни обоих, то это уже вопрос их совести и личного выбора. "Как после любого Венчания, верность принесенным Богу обетам зависит, прежде всего, от самих людей, прибегших к церковному Таинству", - отметил представитель Церкви.
Интерфакс
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