Фото РИА Новости





Поводом для возмущения пользователей Интернета были прежние поступки новобрачных, в частности перформанс Собчак, когда она приклеила бороду и облачилась в одеяние священнослужителя.





"Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни", - написал в субботу в своём телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.





Кроме того, добавил он, вступающие в церковный брак "письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности", а также подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь.









Что касается дальнейшей жизни обоих, то это уже вопрос их совести и личного выбора. "Как после любого Венчания, верность принесенным Богу обетам зависит, прежде всего, от самих людей, прибегших к церковному Таинству", - отметил представитель Церкви.



