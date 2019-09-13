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Падение уровня воды в Двине может вызвать затруднения в работе речного транспорта в Витебске

В районе Витебска уровень воды в Двине приближается к отметке, ниже которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

В первой декаде сентября на Двине отмечалось колебание уровня воды с суточной амплитудой 1-9 см с тенденцией к его понижению. На притоках бассейна этой реки также уровень воды понижался на 1-13 см за сутки, сообщает филиал «Витебскоблгидромет».

Согласно графику хода воды в Двине на гидрологическом посту в Витебске уровень воды рос до 24 августа, достигнув отметки в 227,2 сантиметра на 0 поста. После этого Двина начала мелеть и сейчас уровень воды не превышает отметки в 99,2 сантиметра.

Русло Двины в районе площади Победы в Витебске, август 2015 года. Фото Сергея Серебро

Напомним, что в 2015 году навигацию прогулочных теплоходов по Двине пришлось прекратить с 1 июля, тогда уровень воды в реке упал ниже 10 сантиметров относительно 0 поста. В том же году в августе был зафиксирован абсолютный рекорд, когда вода в реке в черте областного центра опустилась на 8 сантиметров ниже нулевой отметки гидрологического поста.
Народные новости Витебска
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