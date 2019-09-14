Папа Римский высказался против пожизненного срока для заключенных
Папа Римский Франциск выступил против пожизненного срока для заключенных. Об этом глава Римско-католической церкви высказался в ходе встречи с представителями пенитенциарной полиции, пишет ТАСС.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
По его словам, пожизненное заключение является ограничением надежды на новое начало, и лишать людей права на надежду нельзя. «Каждое общество обязано поддерживать надежду и делать все, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения», — заметил понтифик.
Священник также добавил, что переполненные тюрьмы в последнее время становятся не местом исправления, а источником гнева.
В мае 2019 года Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен. По его словам, священники и врачи должны оказывать семьям поддержку в тяжелых случаях. «Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» — заявил Папа Римский.
21:26 14/09/2019
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