Умер известный рок-певец Эдди Мани
Американский рок-певец и автор песен Эдди Мани умер в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщил журнал Variety.
Фото Starpix
Мани ранее сообщал, что у него диагностировали рак пищевода, пишет belta.by
Эдди Мани родился в Бруклине в 1949 году. За свою карьеру он записал 12 студийных альбомов, первый из них - в 1977 году, последний - в 2007-м. Среди наиболее известных песен артиста - Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight.
20:53 14/09/2019
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