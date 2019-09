Умер известный рок-певец Эдди Мани

Фото Starpix





Мани ранее сообщал, что у него диагностировали рак пищевода, пишет belta.by





Эдди Мани родился в Бруклине в 1949 году. За свою карьеру он записал 12 студийных альбомов, первый из них - в 1977 году, последний - в 2007-м. Среди наиболее известных песен артиста - Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight.