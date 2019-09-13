Заворотнюк — новая жертва? Как связаны ЭКО и рак

От этой болезни ранее скончались певица Жанна Фриске и жена актера Константина Хабенского Анастасия, которые, как и звезда «Моей прекрасной няни», незадолго до диагностирования опухоли прибегли к ЭКО. Как связаны рак и гормональная терапия, разобралась «Газета.Ru».





У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга, сообщает издание Super. Причина тому — рак мозга, слухи о котором появились в СМИ несколько недель назад. Теперь же источники утверждают — у актрисы последняя стадия заболевания.





При этом представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с «РИА Новости» рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила «Бред. Отстань», — сказал Христов.









Тем не менее, сама Заворотнюк на связь так и не выходила.





Ранее от рака мозга скончались певица и актриса Жанна Фриске и жена актера Константина Хабенского Анастасия. Как и Заворотнюк, незадолго до диагностирования опухоли женщины прибегли к ЭКО, что породило версию о связи гормональной терапии перед процедурой и развитием рака.





При ЭКО женщина, как правило, сначала проходит курс гормональных инъекций для стимуляции суперовуляции — созревания сразу нескольких яйцеклеток в течение одного менструального цикла. Затем проводится пункция фолликулов яичника и яйцеклетки извлекаются из организма. Мужчина собирает сперму для оплодотворения самостоятельно.





Эффективность ЭКО не слишком высока — после первой процедуры беременеет лишь одна из трех пациенток.





Поэтому обычно для успешной беременности необходимо провести несколько процедур. Как правило, для них используются уже ранее оплодотворенные и замороженные эмбрионы. Кроме того, перед подсадкой эмбриона врач может провести преимплантационную диагностику, чтобы отобрать наиболее здоровые и жизнеспособные эмбрионы.









Связь ЭКО и рака мозга еще после смерти Фриске опровергла гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова.





«Экстракорпоральное оплодотворение не может инициировать или провоцировать начало развития онкологического заболевания при беременности,





— объяснила она изданию «Телепрограмма». — Но ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Кроме того, не стоит забывать, что любая беременность — естественная или с помощью ЭКО – вызывает сильное изменение гормонального фона, пациентки, которые проходят курс лечения от бесплодия, а также прошедшие процедуру ЭКО с целью снижения вероятности выкидыша вдобавок к этому получают большие дозы женского гормона эстрогена. А некоторые онкологические заболевания (например, рак молочной железы, рак эндометрия) гормонозависимы».





«Сама процедура ЭКО считается очень эффективной и довольно безопасной. И большинство осложнений и противопоказания связаны именно с гормоностимуляцией. Одно из них как раз — любые опухоли и воспалительные процессы, и не только репродуктивных органов, но и в организме в целом, — комментирует ситуацию с Заворотнюк акушер-гинеколог Гульнара Сафарова. — Именно поэтому перед процедурой ЭКО и женщина, и мужчина, проходят тщательное и длительное обследование и сдают множество анализов. Таким образом процедура ЭКО не могла спровоцировать рак у Анастасии Заворотнюк, но могла усугубить развитие опухоли, если та уже была».





А вот на развитие гормонозависимых опухолей, например, рака груди, гормональная терапия повлиять все-таки может — правда, касается это в основном женщин после 40 лет.





Датские специалисты проанализировали состояние здоровья 600 тыс. женщин, 58,5 тыс. из которых прибегли к ЭКО. Оказалось, что те, кто сделал это после 40 лет, в следующие 20 лет столкнулись с повышенным на 65% риском развития рака груди.

Дело в том, что используемая при ЭКО гормональная терапия повышает уровень в организме гормона эстрогена, который также может стимулировать рост опухолевых клеток.









«Повышенный риск может быть связан с возрастной уязвимостью к воздействию гормонов или более высокими дозами гормонов во время терапии», — отмечают ученые.

При этом относительный риск в обеих группах был низким — среди женщин, не делавших ЭКО, он развился у 0,6%, среди делавших — у 0,8%.





«Это интересный предварительный вывод, но он не должен вселять беспокойство», — прокомментировал работу Рой Фаркухарсон, президент Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.



