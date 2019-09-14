В больнице умер мужчина, упавший на рельсы в минском метро
Милиция устанавливает личность человека, который упал на рельсы перед поездом на станции «Петровщина».
Происшествие случилось 14 сентября в 11:44. Движение поездов задержали до 11:56.
«Мужчина 30-35 лет упал на рельсы перед приближающимся электропоездом. Он был госпитализирован, но скончался в учреждении здравоохранения», — сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в разговоре с «БелТА».
По ее словам, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Милиция устанавливает личность погибшего.
18:19 14/09/2019
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