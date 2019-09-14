«Пятница, 13-е»: на М1 за двадцать минут полностью сгорел BMW X5
Поздно вечером 13-го сентября в 20 км от Барановичей на трассе М1 загорелся автомобиль BMW X5, рассказал abw.by очевидец, который пытался помочь потушить пожар.
Машина загорелась на ходу, пишет Белсат. Водитель, мужчина лет 40, остановился.
[…] Прошло несколько секунд – и огонь уже реально начал вырываться через «ноздри» машины. Все бросились за огнетушителями и начали тушить, водитель вообще растерялся, но стал выбрасывать из салона все вещи на обочину. Остановились около 10-15 машин. Мужчины все скооперировались и начали одновременно тушить машину. Но BMW стоял ровно по ходу ветра, а ветер был довольно сильный. Короче, сгорел за минут 20. Когда прибыли пожарные, тушить уже было нечего, догорали бампер и багажник, ну и топливо. Огнетушителей, я не знаю, сколько было использовано, там все было завалено ими».
«Короче, вечер пятницы 13-го у кого-то не задался», – добавил очевидец.
17:56 14/09/2019
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