Сезон закрыт. Белорусские силовики приехали на закрытие мотосезона
На проспекте Победителей в Минске началось закрытие мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2019.
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Пятый год подряд мотоциклисты со всего мира открывают и закрывают сезон в городе. Фестиваль собрал мотопарад почти в 8 тысяч байков, которые проехали колонной от Кургана Славы до площадки у Дворца спорта.
На мероприятии присутствовали и чиновники (в том числе бывшие) из силовых структур. Там присутствовали экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, генерал-майор Игорь Евсеев, руководитель ГАИ Дмитрий Корзюк.
Надежда Бужан, Наша нива
17:48 14/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».