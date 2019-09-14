Сезон закрыт. Белорусские силовики приехали на закрытие мотосезона

Пятый год подряд мотоциклисты со всего мира открывают и закрывают сезон в городе. Фестиваль собрал мотопарад почти в 8 тысяч байков, которые проехали колонной от Кургана Славы до площадки у Дворца спорта.





На мероприятии присутствовали и чиновники (в том числе бывшие) из силовых структур. Там присутствовали экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, генерал-майор Игорь Евсеев, руководитель ГАИ Дмитрий Корзюк.



