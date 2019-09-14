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Ограбление по-английски: украден золотой унитаз украден из резиденции Черчиллей

Именно этот унитаз в прошлом году предлагали Трампу для украшения Белого дома.


Унитаз из 18-каратного золота была украден из семейной резиденции Черчиллей дворца Бленхейм в Оксфордшире, пишет Русская служба Би-би-си.

По заявлению полиции, дворец в городке Вудсток на западе Англии был ограблен неизвестными злоумышленниками около 5 часов утра в субботу.

Полностью функционирующий унитаз демонстрировался на выставке работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, которая открылась во дворце в четверг. Зрителям предлагалось воспользоваться экспонатом под названием "Америка".

Унитаз пока не обнаружен, однако полиция арестовала 66-летнего мужчину.

Бленхеймский дворец, построенный в XVIII веке, относится к Фонду Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль родился во дворце и провел там годы раннего детства.

В настоящее время дворец закрыт для посетителей, ведется расследование.

По словам инспектора полиции Джесс Милн, золотой унитаз был подключен к канализационной системе дворца и его кража нанесла значительный ущерб дворцу из-за затопления.

Полиция считает, что кража была совершена группой преступников, которые воспользовались двумя машинами.

"Пока что этот экспонат найти не удалось, но мы ведем тщательное расследование с целью его обнаружения и привлечения виновных к ответственности", - сказала Джесс Милн.

Администрация Бленхеймского дворца подтвердила, что он будет закрыт по крайней мере до 14.00 часов в субботу в силу непредвиденных обстоятельств.


Золотой унитаз стоимостью около миллиарда фунтов до этого выставлялся в Нью-Йоркском Музее Гуггенхайма. Посетители могли использовать его, пока охрана стояла снаружи.

Экспонат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США. В 2017 году музей предложил американском президенту Дональду Трампу унитаз для украшения Белого дома, однако этот вариант лидера США не устроил.
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