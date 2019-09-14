Сначала набил, а потом она убила тебя

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Делать татуировку — это дорого, больно и опасно. Но удалять рисунок с кожи намного дороже, больнее и опаснее, ведь можно занести инфекцию. Одним сеансом тут точно не обойтись.





Игорь три года назад набил на шее татуировку — отпечаток женских губ. В 24 года он работал фрилансером, поэтому со своей внешностью экспериментировал. Но недавно Игорь стал офисным сотрудником, татуировку видно из-под воротника рубашки. Решил свести рисунок.





— Боль ужасная, в разы сильнее, чем тогда, когда бил, — рассказал Игорь Лайфу. — Один сеанс стоит 3500 рублей. Мне, как выяснилось, их нужно минимум пять. Есть салоны, где предлагают удалить татуху за 500 рублей, но это либо один сантиметр рисунка столько стоит, либо мастер только вчера взял в руки лазер.









Сам сеанс лазерного удаления татуировки длится несколько минут. Но спустя несколько часов человеку может стать плохо: повышается температура, появляются тошнота и слабость — организм начинает отторгать пигмент, который в течение долгого времени был у вас под кожей. Через несколько дней появляются рубцы.





Как отмечает косметолог-дерматолог Екатерина Захарина, лазер может удалить далеко не каждую татуировку — зависит от глубины проникания, возраста рисунка и палитры. Чем старше наколка, тем сложнее и болезненнее её выводить. По словам врача, некоторые клиенты не выдерживают боли и в обморок падают, когда лазер проходит по коже и выжигает рисунок.

Инфекции убивают организм, а не тату

ВИЧ





Лазер выжигает кожу, оставляя рану, куда через нестерильные инструменты мастера могут попасть бактерии ВИЧ





Гепатит





Инфекция также передаётся через грязные инструменты и руки, касающиеся раны после удаления рисунка





Грибок





Участок кожи, с которого сводится тату, очень уязвим. Поэтому занести грибок в свой организм легко, а избавиться от него сложно





При удалении тату запрещено ходить в бани, сауны, бассейны, купаться в открытых водоёмах. Организм тратит силы на то, чтобы избавиться от краски и залечить кожу в том месте, где вы её прижигаете лазером. Поэтому на борьбу с бактериями у него может не хватить сил.





И лучше в период сведения тату с особой внимательностью следить за питанием и одеваться по погоде, чтобы помочь своему иммунитету справиться с вмешательством лазера в привычную жизнь.

Слушайте специалистов

Цены на сведение тату намного выше, чем на нанесение. Поэтому многие желающие избавиться от рисунков на теле прибегают к народным методам, которые не только неэффективны, но ещё и опасны.





К примеру, некоторые люди начинают растирать свою татуировку солью, пытаясь вывести рисунок. Как отмечает татуировщик Павел Забияка, этот метод только портит кожу — на краску он никак не действует. К тому же соль разъедает кожу, из-за этого могут появиться рубцы.





Ещё один способ самостоятельного выведения татуировки — поход в баню. Ведь когда человек только сделал картинку на коже, мастер ему запрещает бани и сауны. Многие люди думают, что это из-за того, что тепло выталкивает краску. На самом деле ходить в баню после нанесения рисунка нельзя из-за стимуляции кровообращения, которая усиливает отёчность, но никак не влияет на краску.









К народным методам относится йод. Люди мажут им свою татуировку, считая, что так рисунок обесцвечивается. Но с помощью этого средства нельзя полностью избавиться от тату. Да, рисунок можно осветлить, правда, вероятность получить химический ожог и рубцы намного выше, чем сведение тату йодом. К тому же, как отмечает эндокринолог Анна Гончарова, тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой, нельзя налегать на йод слишком активно.





Если вы допустили ошибку и набили рисунок, который для вас не очень актуален, его можно свести. Но делать это нужно только в проверенных салонах, где есть квалифицированные специалисты и хорошие отзывы. И будьте готовы к боли и тратам. За ошибки приходится платить.



