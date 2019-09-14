Жителя Каменецкого района задержали еще при попытке добраться до заградительного забора - нарушителя зафиксировали камеры. С собой мужчина нес... лестницу. Он намеревался с ее помощью преодолеть заградительный забор и контрольно-следовую полосу и забросить в Польшу контрабанду. Однако афера не удалась.









По информации Госпогранкомитета, похожий случай произошел несколькими днями ранее, только участниками оказались трое жителей Островецкого района. Со своими сообщниками из Литвы они натянули трос между деревьями через белорусско-литовскую границу и собирались так переправлять нелегальный груз. Однако и их затея потерпела фиаско, пишет Вечерний Брест.





Мужчины будут привлечены к административной ответственности по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП РБ.







