Хоть тушкой, хоть чучелом: каменчанин придумал оригинальный способ контрабанды
Правда, тонкостей своей схемы пограничникам не раскрыл.
Жителя Каменецкого района задержали еще при попытке добраться до заградительного забора - нарушителя зафиксировали камеры. С собой мужчина нес... лестницу. Он намеревался с ее помощью преодолеть заградительный забор и контрольно-следовую полосу и забросить в Польшу контрабанду. Однако афера не удалась.
По информации Госпогранкомитета, похожий случай произошел несколькими днями ранее, только участниками оказались трое жителей Островецкого района. Со своими сообщниками из Литвы они натянули трос между деревьями через белорусско-литовскую границу и собирались так переправлять нелегальный груз. Однако и их затея потерпела фиаско, пишет Вечерний Брест.
Мужчины будут привлечены к административной ответственности по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП РБ.
Дмитрий Шиферштейн
15:45 14/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».