В США построят фейковый город для "опытов" над мигрантами

В рамках проекта сымитируют целые городские районы, а также множество деталей, характерных для реальной жизни. Так, в фейковые дома поместят мебель, посуду, детские игрушки и даже поддельные паспорта, которые можно обнаружить в домах у нелегалов. Вообще, все помещения должны быть "сверхреалистичными", указано в документах. Поэтому помимо вышеперечисленного, там должны быть фальш-стены и даже нарколаборатории.





Фото: GETTY IMAGES





Учебный центр может "разрастись" на 50 зданий размером от 400 до 100 тыс. кв. м. Сами корпуса будут модульными, чтобы их можно было соединять, перемещать или изменять их конфигурацию для представления различных городов или районов. Общая стоимость проекта, по предварительным данным, составит более $17 млн.









На данный момент на Форт-Беннинге уже проводится обучение сотрудников таможни и иммиграционной службы. Здесь они получают различные навыки – от рукопашного боя до способа проведения тайных расследований. Создание фейкового города станет дополнительной мерой в этом обучающем комплексе.





Этот проект – одна из мер, проводимых администрацией Дональда Трампа в отношении мигрантов. Напомним, нынешнее американское правительство ужесточает миграционное законодательство. Среди нововведений – изменения в инвестиционной программе EB-5: гринкарта для инвесторов подорожает почти в два раза. Кроме этого, увеличиваются и сроки обработки заявок.





Ещё одной мерой стало создание лагерей для детей нелегальных мигрантов. Летом 2019-го в Америке даже прошла волна митингов, участники которых требовали закрыть лагеря и воссоединить семьи.



