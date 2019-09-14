Минск и мир. Где встречается название белорусской столицы

Название «Минск» много что носит. Где оно встречается, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».





В космосе

Астероид был довольно крупным, укладывался в размеры Минской кольцевой автодороги, блистал первозданной чистотой. По этим, а может, по каким иным причинам небесному страннику дали имя белорусской столицы. Появится ли когда-нибудь в космическом Минске первый житель, сказать трудно. Температура на поверхности составляет -130 °C, да и местный календарный год в пересчете на земные длится почти шесть лет.

На земле

Спустимся с небес. Жители столицы сетуют на дороговизну жилья. Между тем купить минскую двушку можно всего за 21 тысячу у. е. Вполне серьезно. Неплохой ремонт, раздельный санузел, просторная лоджия. Объявления о продаже можно найти в Интернете. От метро, правда, далековато, придется добираться с пересадками: квартира расположена в четырехэтажном доме села Минское Костромской области. Зато рядом Волга, рыбалка, лес, грибы. К слову, при Иване Грозном село принадлежало боярам Морозовым, самая известная представительница которых изображена на одноименной картине Сурикова. Вы еще гордиться такими земляками будете!









Поселок Минское существует и в Озерском районе Калининградской области. Местечко также историческое: до 1938 года называлось Гросc Пелледауэн, а до 1946-го — Юнгфернгрунд.





Не подходит Балтика — езжайте на Енисей. Здесь тоже живут минчане. Немного, полсотни человек, зато квартирный вопрос у них вообще не стоит. Деревню Минск в Большемуртинском районе Красноярского края основали белорусские переселенцы. При Столыпине их отправляли осваивать Сибирь, но вольнолюбивые крестьяне и там не растерялись.





Среди тезок белорусской столицы нельзя не упомянуть польский Минск-Мазовецкий, раньше называвшийся Новоминском. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона посвятил ему такие строки: «Ново-Минск — у. г. Варшавской губ., при слиянии pp. Висневки и Сребрной, в 3 вер. От впадения их в р. Вислу; в 36 вер. От Варшавы; летнее местопребывание многих варшавян, поэтому здесь множество вилл и дач. Городом сделан в 1421 г. Жит. 4133 (2188 жнщ.): православных 129, католиков 1391, протест. 62, евреев 2485, проч. исп. 66. Костел, синагога, 2-классное училище, вольное пожарное общ., станция Варшавско-Тереспольской жел. д.; фабрики огнестрельной дроби, свеч и мыла, заводы маслобойный и племенных овец. Городские доходы в 1895 г. 6245 руб., расходы 5834 руб.».

На воде

Беларусь не имеет выхода к морю, зато название «Минск» на флоте далеко не единичное. В конце XIX века норвежская судовая компания приобрела в Германии грузовой пароход Schwan («Лебедь»). В свой первый рейс под новым флагом судно вышло с именем Minsk. В 1905 году пароход был списан, но уже в 1909-м «Минск» вновь бороздил просторы Балтики.





Правда, это был уже другой корабль, выкупленный у датчан российскими промышленниками. А в 1911 году на датской судоверфи построили корабль, который сразу и назвали Minsk. Самый крупный когда-либо построенный «Минск» — тяжелый советский авианосец, который спустили на воду в 1975-м. В своем классе он входил в пятерку наиболее мощных, представляя практически плавучий город: до двух тысяч человек команды и обслуживающего персонала.









После развала СССР крейсер списали. Он был продан китайской компании и превращен в тематический парк Minsk World. Начиная с 2000 года российский пограничный сторожевой корабль под таким названием патрулировал прибрежные воды Балтийского моря. Администрация Заводского района белорусской столицы взяла над ним шефство, поддерживая постоянную связь с экипажем. 2 июля нынешнего года после списания корабля памятную табличку с его именем торжественно передали в экспозицию музея Минской городской ратуши. А 28 июля большой десантный корабль Балтийского флота «Минск» участвовал в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ России.







