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Во попал! Белорус, который ввез 7 Audi под видом одной, "попал" на 60 тысяч долларов и лишится всех авто

Штраф 2 800 долларов, конфискация 7 Audi, а также необходимость уплаты растаможки в сумме почти 56 тысяч долларов США - итог этой истории.

Во попал! Белорус, который ввез 7 Audi под видом одной, "попал" на 60 тысяч долларов и лишится всех авто
Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Об этом со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда сообщает БЕЛТА.

Преступную схему выявили сотрудники по борьбе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с МВД. Как установлено, 57-летний житель Брестского района с октября 2018 года по февраль 2019-го ввез в Беларусь под видом одного транспортного средства семь автомобилей Audi. Белорусские регистрационные знаки одной легковушки устанавливались на машины аналогичной модели на территории Польши. В страну они ввозились по зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих декларированию. Затем автомобили были проданы.


Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст.231 УК). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 310 базовых величин, что составляет 5 805 рублей (около 2 804 долларов - прим.Автобизнеса) с конфискацией семи автомобилей как приобретенных преступным путем. Также с обвиняемого постановлено взыскать в доход государства таможенные платежи в сумме 116,1 тысяч рублей (около 56 тысяч долларов - прим.Автобизнеса).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
abw.by
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