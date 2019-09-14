Воздвижение Креста Господня отмечают католики 14 сентября

Праздник установлен в память обретения Креста Господня, произошедшего в 326 г. на Голгофе, где распяли Иисуса Христа. С VII века в этот день вспоминают также возвращение Животворящего Креста из Персии, которое произошло благодаря греческому императору Ираклию в 629 г. И при обретении, и при прославлении Креста предстоятель воздвигал (поднимал) Крест, обращая его ко всем сторонам света, чтобы каждый мог его увидеть.





Крест был найден царицей Еленой (матерью императора Константина Великого) и патриархом Макарием. Во время раскопок была обнаружена пещера Гроба Господня и рядом с ней три креста. По преданию, крест Иисуса Христа обладал невероятной силой: больная женщина, на которую его возложили, исцелилась, а умерший от соприкосновения с ним воскрес (отсюда и пошло название Животворящий Крест).









Святая царица Елена основала более 80 храмов в Вифлееме и других местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа: на месте его рождения, на горе Елеонской, откуда Спаситель вознесся в небо, на месте погребения Матери Божьей после ее успения и в других местах. В честь Воскресения Христова в Иерусалиме был воздвигнут храм, однако царица не дожила до его освящения. 13 сентября 335 года храм освятили, а на следующий день установили празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста.





Еще одним важным событием праздника является возвращение Креста после 14-летнего пребывания в Персии, куда святыня попала во время войны персидского царя Хозроя II с греками. Император Ираклий победил персидского царя, заключил мир с его сыном и вернул Животворящий Крест христианам. Император нес Крест на Голгофу в царском венце и порфире, однако у подножия горы не смог идти дальше. Святой Патриарх Захария, сопровождавший царя, объяснил, что Ираклию преграждает путь Ангел Господень, поскольку Тот, Кто нёс на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Царь Ираклий надел простую одежду, снял венец и порфиру и после этого свободно внес Крест в храм.



