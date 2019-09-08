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И на нашей улице праздник. День города 14 сентября также отмечают Гомель и Гродно

Вместе с Минском, которому исполнилось 952 года, 14 сентября день рождения отмечают Гомель и Гродно. Городу на Соже 877 лет, а Гродно — 891 год, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В Гомеле, как и в столице, весь день 14 сентября проходят праздничные мероприятия. Организаторы превратили город в огромную концертно-развлекательную площадку, которая состоит из десяти интерактивных кварталов: музыкального, спортивного, автомобильного, цветочного, речного и других. Впервые в рамках праздника в облцентре пройдет мясомолочный фестиваль «Мясомолфест».

Во время концертной программы для гомельчан и гостей города выступят Таисия Повалий, «Белорусские песняры», «Дискотека Авария», «Дрозды», «Без билета», «Ягорава гара» и другие артисты.


В Гродно в День города радостные мелодии будут звучать повсюду, здесь откроют площадки классической и духовой музыки, проведут дефиле оркестра 6-й отдельной механизированной бригады и плац-концерт роты почетного караула военного факультета ГрГУ им. Я. Купалы. Кроме того, на отдельных сценах выступят рок-музыканты и артисты с детским репертуаром. Ярким событием в День рождения Гродно обещает стать VII Открытый фестиваль сыра, где проведут сырные гладиаторские бои и откроют выставку скульптур из этого аппетитного продукта.

Напомним, в Минске в День города проходит множество ярких событий, подробнее о которых можно узнать здесь.
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