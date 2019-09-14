В Жодино загорелся автомобиль скорой помощи: водитель получил ожоги
В Жодино в гаражном боксе загорелся автомобиль скорой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 13 сентября в 19.09. "При самостоятельном тушении пострадал водитель. Он госпитализирован с предварительным диагнозом "ожоги 1-2-й степени", - рассказали в МЧС.
13:39 14/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».