Бурые медведи стали в несколько раз чаще нападать на людей
С 2000 года учёные насчитали более шести сотен случаев, когда свирепый хищник либо убил, либо ранил человека, пишет Scientific Reports.
Сообщается, что учёные проанализировали 664 подтверждённых случая гибели или ранений человека после встречи с этим диким животным с 2000 по 2015 год.
Судя по составленной в итоге диаграмме, в 2000 году зафиксировали менее 20 таких нападений, а в 2014-м - уже свыше 80. Большинство произошло в Румынии (131 раз), на втором месте - Россия (111 случаев), далее Словакия, Швеция и Финляндия, пишет ru.oxu.az
Исследователи отметили, что в основном медведи нападали летом в дневное время. Примерно в половине случаев плачевно заканчивались встречи с самками, у которых были детёныши, то есть это была "оборонительная атака".
По мнению учёных, более частые нападения хищников во многом связаны с растущей тенденцией обзаводиться загородным жильём поближе к природе. Авторы исследования посетовали, что большинство людей просто не подготовлены к возможным опасностям, они не знают, что близко медведи, и никто их не информирует.
Поэтому зоологи рекомендуют постоянно объяснять людям, где нельзя выгуливать собак и куда вообще нельзя ходить. Они призывают никогда не гулять по лесу в одиночку - намного лучше идти большой компанией и издавать побольше шума, потому что это отпугивает медведей и они уходят подальше. Кроме того, учёные напомнили, что для защиты от зверей есть специальные газовые баллончики.
14:19 14/09/2019
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