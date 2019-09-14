Ученые обнаружили клон Земли в космосе

Кроме того, они подчеркнули, что расстояния этой планеты до ее светила достаточно для того, чтобы на поверхности скапливалась вода в жидком виде. Расстояние этой планеты от Земли составляет 110 световых лет. Сотрудники американского космического агентства НАСА заявили, что условия на этой планете очень близкие к земным. При этом её масса практически идентична массе Земли.









После того, как экзопланета была открыта, исследователи из Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона несколько лет изучали её с помощью орбитальной обсерватории Hubble. Учёные считают, что на открытой ими планете может существовать какая-либо форма жизни.



