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Ученые обнаружили клон Земли в космосе

Астрономы обнаружили планету, которая очень похожа на Землю. Как передает replyua.net, планета K2-18b, находящаяся в созвездии Льва, расположена в так называемой зоне жизни.

Кроме того, они подчеркнули, что расстояния этой планеты до ее светила достаточно для того, чтобы на поверхности скапливалась вода в жидком виде. Расстояние этой планеты от Земли составляет 110 световых лет. Сотрудники американского космического агентства НАСА заявили, что условия на этой планете очень близкие к земным. При этом её масса практически идентична массе Земли.


После того, как экзопланета была открыта, исследователи из Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона несколько лет изучали её с помощью орбитальной обсерватории Hubble. Учёные считают, что на открытой ими планете может существовать какая-либо форма жизни.
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