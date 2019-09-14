Украина хочет водный путь от Черного моря до Балтики

Как пишет Sputnik, правительство Украины намеревается реализовать планы по созданию морского пути между Черным и Балтийским морями, об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.





"Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря", - рассказал глава украинского правительства на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.





По словам Гончарука, для того, чтобы осуществить этот крупномасштабный проект, необходимо договариваться со странами-соседками, через которые может пройти этот путь. Премьер-министр добавил, что для организации водного пути уже начата работа.









"Чтобы с ними (Беларусью и Польшей - Sputnik) договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать", - заверил Гончарук.





Он добавил, что Украина сейчас прорабатывает и другие амбициозные инфраструктурные проекты.









Создание судоходного пути от Черного моря до Балтики несколько лет назад активно продвигала Польша. Два года назад стоимость такого проекта оценивалась примерно в 12 миллиардов евро, и основные работы по созданию такого маршрута должны были проходить на польской территории. Российский эксперт, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Зубец тогда прокомментировал эту информацию, отметив, что река Припять, которая может соединить Днепр и Вислу, слишком узкая по ширине, и крупные суда не смогут по ней пройти. Поэтому канал не сможет функционировать круглый год.



